Škoda kamiq in seat arona: Malenkost tu, malenkost tam…

Čeprav leta še ni konec, je bilo že po podatkih o prodaji osebnih avtomobilov do konca novembra dokončno jasno, da bo letošnje zgodovinsko. Da so športni terenci, ko jih jemljemo na splošno, torej vseh vrst in velikosti, najbolj priljubljena karoserijska oblika, je sicer jasno že dlje časa, letos pa se bo prvič tudi pri nas namreč zgodilo, da bo najbolj prodajan posamični razred tisti, v katerega uvrščamo tako imenovane male SUV. Prednost pred drugim najbolje prodajanim razredom, majhnimi avtomobili (sem uvrščamo denimo najbolje prodajan posamičen model renault clio, pa volkswagen polo, škodo fabio, forda fiesto, opla corso in tako dalje), je namreč neulovljiva in znaša slabih 2000 več prodanih vozil, obenem pa so letos v prvih enajstih mesecih že prodali slabih 800 malih športnih terencev več kot lani v vsem letu.