Prizidek vrtca Mojstrana tik ob tamkajšnji osnovni šoli v teh dneh še sameva. Kot pravi ravnateljica šole Darja Pikon – tudi vrtec namreč deluje pod njenim okriljem –, v notranjosti trenutno potekajo še zadnja dela. Predvidoma pred pomladjo oziroma takoj, ko bo prizidek dobil uporabno dovoljenje, bodo vanj preselili otroke in se lotili še obnove starega dela vrtca.

Vse več otrok in premalo prostora

Pikonova pravi, da bo nov sodoben vrtec z več prostora pomembna pridobitev za kraj. »Prinesel bo veliko radosti in življenja. Otrok v Mojstrani je vedno več, zato so tudi potrebe po vrtčevskih in šolskih prostorih vedno večje,« opozarja in dodaja, da v šestih skupinah vrtec obiskuje več kot sto otrok. »V novem vrtcu bo več prostora. Današnji ima štiri igralnice, dve smo organizirali v šoli. Novi vrtec pa bo imel šest igralnic in veliko telovadnico, popolnoma prilagojeno otrokom,« opisuje. Ob ogledu prizidka, opremljenega z lesom in odetega v svetle barve, je izpostavila terase spodnjih igralnic, tako da bodo otroci lahko na svežem zraku – po zaslugi premične zaščite tudi v dežju ali soncu. Spodnje sanitarije pa imajo izhod na otroško igrišče za stavbo, kar je prav tako pomembna pridobitev. Ko bo vrtec v celoti prenovljen, pa bodo v šoli veseli prostorov, ki jih zdaj zasedajo vrtčevski otroci. »Tudi v šoli je otrok vedno več. Ko sem leta 2012 začela ravnateljevati, je bilo v šolo vpisanih 123 otrok, danes jih je 189,« je poudarila ravnateljica.

Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša pravi, da stari montažni vrtec ni več dosegal standardov na področju vzgoje in izobraževanja, energetskih in ekoloških zahtev, zato je bil nujno potreben obnove. Vendar pa ta poteka v dveh delih, saj prostora, kamor bi lahko preselili otroke iz vrtca za celotno obnovo, ni. Predvidoma spomladi bodo tako stari del vrtca porušili in tudi na tem mestu zgradili novega, skupaj z zdajšnjim prizidkom pa bosta sestavljala celoto. »Cene v gradbeništvu se dvigujejo, tako da je celotna naložba ocenjena na okoli 2,5 milijona evrov. Prihodnje leto bomo dobili 800.000 evrov vladnih sredstev. Ker se nam bo toliko denarja v občinskem proračunu sprostilo, bomo z njim prenovili še zunanje športno igrišče pri vrtcu,« je napovedal podžupan.