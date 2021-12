Ne samo pred začetkom prvenstva, tudi po prvih odigranih tekmah in krogih ni nič kazalo na tak triumf madridskih galaktikov in tak polom žimničarjev, državnih prvakov z obrobja Madrida. Real je krenil v letošnjo sezono z novim trenerjem po nepričakovanem odhodu Zinedina Zidana, ki je lansko sezono sklenil brez osvojene lovorike, a s polfinalom lige prvakov in izgubljenim naslovom španskega prvaka v zadnje četrt ure zadnjega kroga lanskega prvenstva. Poleg tega je Real izgubil slavni branilski par Sergio Ramos-Raphael Varane, s katerim je klub osvojil kar štiri naslove v ligi prvakov, Varane pa vmes še naslov svetovnega prvaka z reprezentanco Francije. A Carlo Ancelotti, ki se je v Madrid vrnil po kratkem, a zelo uspešnem mandatu 2013–15, ko je osvojil tudi ligo prvakov, se je modro odločil delo nadaljevati s kontinuiteto Zidana in ekipo utemeljil na igralcih, ki jih je selekcioniral slavni Francoz. Edini kamenček, ki ga je Ancelottiju v igralski mozaik dodal predsednik Florentino Perez, je bil kapetan avstrijske reprezentance David Alaba, ki je v špansko prestolnico brezplačno prišel iz münchenskega Bayerna – in se izkazal za zadetek v črno.

Real je z naskokom najučinkovitejša ekipa lige – dosegli so 41 zadetkov, naslednji je Betis z 32 – saj je omenjenima napadalcema uspešno pomagal tudi prebujeni Marco Asensio na desnem krilu s petimi goli; na koncu pa so jih prejeli tudi samo 16 (le Sevilla jih je dobila manj, 13). Ne pozabimo, da je Real že 15 tekem zapored neporažen, da je premagal kar devet zasledovalcev za seboj na lestvici in da je zmagal tudi v svoji skupini prvega dela letošnje izvedbe lige prvakov.

Ancelotti je bil sprva sicer prisiljen eksperimentirati, predvsem v obrambi, kjer je osrednji branilski par moral vzpostaviti na novo, pa tudi na levem boku se je poškodba Ferlanda Mendyja vlekla še iz prejšnje sezone. A ko se je slednji vrnil, Alaba pa je v sredini obrambe dobil izjemno zanesljivega partnerja v Brazilcu Ederju Militau, se je obramba strnila; ko je v pravo formo prišel še vratar Thibaut Courtois, je Real komajda še prejel kak zadetek. Zbudila se je tudi ena najboljših »sredin« igrišča vseh časov Modrić-Kroos-Casemiro, predvsem Hrvat je igro kljub 36 letom starosti vodil kot v najboljših letih, v napadu pa sta podajala in zadevala najboljša strelca španskega prvenstva, Francoz Benzema in Brazilec Vinicius; prvi v bitki za pichichija, prvega strelca tekmovanja, vodi s 15 zadetki, Brazilec jih je zbral 10.

Barcelona in Atletico v krizi

Kot rečeno, sta jeseni letos razočarala predvsem kluba, ki sta v zadnjih 17 letih delala družbo Realu v vrhu španskega nogometa, Atletico in Barcelona. Slednja je po odhodu dolgoletnega prvega zvezdnika Lionela Messija vmes zamenjala tudi trenerja in namesto res kontroverznega Nizozemca Ronalda Koemana postavila klubsko legendo Xavija, ki je že pokazal, da bo ta »ubijalski« zaostanek za Realom izkoristil za utrjevanje klasične, šolske Barcelonine igre tika-taka, pri tem pa uporabil ves potencial Barcine mladinske nogometne šole in le izjemoma kakšno špansko okrepitev (Ferran Torres), četudi bo za to porabil leto ali dve časa. Težje pa je vprašanje, kaj se je zgodilo z aktualnim prvakom Atleticom, ki je zapadel v neverjetno krizo in izgubil kar zadnje štiri prvenstvene tekme zapored, vključno z derbijem s Sevillo. Prav ta tekma je bila zanimiv kazalnik dogajanja: Atleticova obramba je daleč od tiste granitne, ki je znala čuvati še tako mizerne prednosti, zato pa se je močno poslabšal tudi »rejting« vratarja Jana Oblaka, ki je začel prejemati »čudne« zadetke; zadnji tak je denimo prav strel veterana Seville Ivana Rakitića, ki je Oblaka premagal z več kot 25 metrov. Atleticu se je igra skratka temeljito podrla in ta ekipa je zdaj videti bolj brezperspektivna kot ekipa Barcelone.

Če se Realu igra in rezultati nerazumljivo ne zlomijo, se bosta Atletico in Barcelona spomladi skupaj z Betisom, Sociedadom, Valencio in Vallecanom (te loči le pet točk razlike) borila za tretje in četrto mesto, ki še vodita v ligo prvakov v naslednji sezoni, če stavimo na to, da bo Sevilla vzdržala na drugem mestu.