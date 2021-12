Velikan Južnoafriške republike, moralni kompas družbe, ko ga je ta najbolj potrebovala, mislec, voditelj, pastir, prerok in človek, ki je s smehom in humorjem reševal kritične trenutke v politiki… Takšna sporočila so v nedeljo prihajala od svetovnih voditeljev ob novici, da je v 91. letu starosti umrl nadškof Desmond Tutu, eden najvidnejših borcev proti apartheidu, politiki rasne segregacije v Južnoafriški republiki, za kar je leta 1984 prejel Nobelovo nagrado za mir.

»Odhod zaslužnega nadškofa Desmuda Tutuja je še eno žalostno poglavje slovesa našega naroda od generacije izstopajočih Južnoafričanov, ki so nam zapustili osvobojeno Južno Afriko. Desmond Tutu je bil domoljub, ki mu ni bilo para,« je dejal predsednik države Cyril Ramaphosa. Kot razlog smrti so navedli raka prostate, ki so ga Tutuju prvič diagnosticirali leta 1997.

Na čelu komisije za resnico in spravo Skupaj z Nelsonom Mandelo je bil leta 1931 rojeni Desmond Mpilo Tutu tudi na čelu prizadevanj za mirni prehod Južnoafriške republike v demokratično družbo v obdobju od odprave apartheida leta 1991 do prvih splošnih volitev leta 1994. Takrat je bil Tutu nadškof Cape Towna (1986–1996) in s tem voditelj južnoafriške anglikanske cerkve, ko je svojim ugledom ter mirnim in humornim pristopom pomagal brzdati željo po povračilnih ukrepih nad nekdanjimi belskimi gospodarji. Tako je bil tudi najprimernejši za predsednika komisije za resnico in spravo, ki jo je leta 1996 ustanovila takrat že vladajoča stranka Afriški nacionalni kongres predsednika države Mandele. Imela je tri naloge: ugotavljanje kršitev človekovih pravic v času apartheida tako s strani vladajočih kot upornikov proti rasni segregaciji, določanje reparacij in rehabilitacije žrtev ter odločanje o amnestiji. Da bi bili z delom in sklepi komisije vsi zadovoljni, je bilo vnaprej nemogoče, toda Tutu je dobil precej široko priznanje za njeno vodenje, četudi niti kritik ni manjkalo. Televizija je prenašala zaslišanja, na katerih so žrtve hudih kršitev človekovih pravic govorile o svojih izkušnjah, priložnost za izpoved svojih dejanj ter za prošnjo za pomilostitev pa so dobili tudi storilci (odobrili so jih 849, zavrnili pa 5392).