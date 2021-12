Več pogovora o načrtu za našo prihodnost Pahor v teh časih prav tako pogreša, kot pogreša nekaj več sodelovanja in dialoga, so sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednik države je ob tem ocenil, da tudi danes živimo v prelomnem obdobju, zato se moramo na prihodnost pripraviti.

Izrazil je prepričanje, da je v t. i. konsenzualni politiki iskanja soglasja tista moč, ki narode in države naredi uspešne. "Če želimo imeti stvaren dialog in uspešno sodelovanje, moramo imeti glede naše prihodnosti cilj," so v predsednikovem uradu povzeli besede Pahorja.

Kot je izpostavil pošteno in pravično, socialno in učinkovito tranzicijo v trajnostni razvoj, v zeleno in digitalno prihodnost, krepitev Evropske unije in prijateljskih odnosov z drugimi državami.

Praznični nagovor je Pahor zaključil z besedami, da je pred nami prelomno obdobje, v katerem bomo potrebovali velikopoteznost, smelost in jasne cilje.

Obiskovalci so si po uradnem delu programa predsedniško palačo pod strokovnim vodstvom tudi ogledali. Kot običajno je v počastitev državnega praznika pred predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Kot so spomnili v predsednikovem uradu, dnevi odprtih vrat predsedniške palače na Pahorjevo pobudo potekajo od leta 2013, na ta način pa je predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 26.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine. Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 8. februarja, ko praznujemo slovenski kulturni praznik.