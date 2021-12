Po navedbah medijev naj bi džihadisti v bližini meje z Malijem napadli trgovce, ki so jih spremljale prostovoljne enote VDP, ki podpirajo vojsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah vlade so med žrtvami tudi pripadniki VDP. V njih delujejo prostovoljci, ki po 14 dneh urjenja izvajajo patrulje in opazovalne misije. Oboroženi so z lahkim orožjem. Med žrtvami naj bi bil tudi vodja teh enot Ladji Yoro.

To je najhujši napad v državi od sredine novembra, ko je bilo ubitih 57 ljudi, med njimi 53 policistov. Burkina Faso je od leta 2015 ujeta v spiralo nasilja, odgovornost za katero pripisujejo džihadističnim skupinam, povezanim s terorističnima organizacijama Al Kaida in Islamska država. Doslej je bilo ubitih okoli 2000 ljudi, 1,4 milijona ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.