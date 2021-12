V soboto so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije dveh pogorelih tovornjakov in avtomobila na avtocesti pri mestu Hpruso v zvezni državi Kayah na vzhodu. V njih so zoglenela trupla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pripadnik lokalne uporniške skupine PDF je dejal, da so njihovi borci vozila našli v soboto zjutraj. Pred tem so slišali, da je vojaška hunta po spopadih s PDF ustavila več vozil. "V dveh tovornjakih smo našli zoglenela trupla," je povedal. Našli so 27 trupel, bilo pa je še več posmrtnih ostankov, ki jih niso mogli prešteti.

Skupina Myanmar Witness, ki spremlja dogajanje na območju, je potrdila poročanje lokalnih medijev in očividcev, da "je vojska 24. decembra ubila in požgala 35 ljudi, vključno z otroki in ženskami".

Mjanmarska vojska je zanikala te trditve. Njen tiskovni predstavnik je pojasnil, da so spopadi v Hprusu izbruhnili v petek, ko so skušali ustaviti sedem vozil, ki "so se nenavadno peljala". Dodal je, da so ubili več ljudi, a podrobnosti ni pojasnil.

Mednarodna nevladna organizacija Save the Children je v soboto sporočila, da sta bila dva njihova mjanmarska sodelavca ujeta v incidentu in da ju pogrešajo. Dodali so, da imajo potrditev, da je bilo njuno zasebno vozilo napadeno in požgano.

V Mjanmaru vse od februarskega državnega udara, ko je vojaška hunta prevzela oblast, vlada kaos. Od tedaj je bilo v nasilju varnostnih sil ubitih več kot 1300 ljudi, poroča lokalna skupina za spremljanje razmer.