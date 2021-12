Zaradi poplav, ki jih je povzročilo obilno deževje, je moralo domove zapustiti 11.260 ljudi. Več kot 4000 ljudi išče nadomestno bivališče, kažejo v petek objavljeni podatki. Poplave so sicer posebej močno prizadele 19 mest v zvezni državi Bahia na severovzhodu Brazilije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obilno deževje je sicer od novembra v Bahii zahtevalo 17 smrtnih žrtev, zadnjo v četrtek.

Regionalne in zvezne oblasti so v soboto v sodelovanju z drugimi zveznimi državami sprožile skupno operacijo, da bi mobilizirale osebje in opremo ter zagotovile pomoč prebivalcem prizadetih območij.

V prestolnici Bahie Salvador je ta mesec padlo 250 milimetrov padavin, kar je enako petkratniku povprečja padavin v decembru.