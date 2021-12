Zvečer bodo južne kraje spet zajele rahle padavine, ponoči bo predvsem na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini rahlo snežilo. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, le v zahodni Sloveniji se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno oblačno in povečini suho vreme, le tu in tam bo padla kakšna kaplja dežja. V sredo bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda ponehale. Proti večeru bo ob morju znova začelo deževati, v notranjosti Hrvaške pa snežiti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, le ponekod v krajih zahodno od nas se bo delno zjasnilo.

Biovreme: Vremensko obremenitev bo občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V ponedeljek bo vremenska obremenitev popustila.