Kljub zdesetkani vrsti se je Dallas tretjeuvrščeni ekipe lestvice zahodne konference dobro upiral. Po odličnem začetku, v prvi četrtini je že vodil za 15 točk (26:11), je gostiteljem grozil vse do konca, usodne pa so bile minute sredi zadnjega dela, ko so po izidu 94:94 domači z delnim izidom 13:3 ušli, prednosti pa do konca niso zapravili.

Pri Dallasu sta se s 27 točkami izkazala Kristaps Porzingis, ki je temu dodal še devet skokov, in Jalen Brunson, pri zmagovalcih, ki so na zadnjih 15 tekmah trinajstkrat zmagali, jih je Donovan Mitchell dosegel 33, Hrvat Bojan Bogdanović pa 25.

Poleg Dončića, ki je manjkal na sedmi zaporedni tekmi, pred okužbo tudi zaradi poškodbe gležnja, so gosti pogrešali še Tima Hardawaya Jr., Maxija Kleberja, Reggia Bullocka, Treya Burka, JaQuorija McLaughlina, Josha Greena, Willia Cauley-Steina in Doriana Finney-Smitha.

»Nekateri so dobili božično darilo v priložnosti, da se dokažejo. Nismo odigrali slabo tekmo, toda na koncu nam je zmanjkalo izkušenj. Vodili smo še s 94:92, toda nato dobili deset zaporednih točk. Tudi takrat se nismo predali, a nam je na koncu zmanjkalo časa,« je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Golden State dobil derbi

Na derbiju večera so se v Phoenixu domači Suns merili z Golden Statom. Gosti so bili po zaslugi slabih minut domače ekipe ob koncu uspešnejši, zmagali so s 116:107. S tem so prekinili niz 15 domačih tekem Phoenixa brez poraza, tekmece tudi prehiteli na lestvici in se vrnili na prvo mesto zahodne konference, obe ekipi imata zdaj šest porazov. Stephen Curry je dosegel 33 točk, na svoji deveti božični tekmi je prvič presegel mejo 20 točk. Golden State ima sicer z božičnimi tekmami precej več izkušenj kot Phoenix, ki jo je odigral prvič po letu 2009.

Novo zmago je zabeležila vodilna ekipa vzhodne konference, Brooklyn, s 122:115 je bil v gosteh boljši od Los Angeles Lakers. Gosti so vodili vso tekmo, pred zadnjo četrtino tudi že z 20 točkami razlike, toda 45 sekund pred koncem tekme je Malik Monk izenačil na 115:115. Gosti pa so z uspešnim izvajanjem prostih metov vendarle prišli do zmage, za katero so najbolj zaslužni James Harden s 36 točkami, desetimi podajami in desetimi skoki, Patty Mills s 34 točkami in Nic Chaxton, ki je v končnici dosegel nekaj pomembnih točk. Pri domačih je LeBron James dosegel 39 točk.

New York je s 101:87 ugnal Atlanto, Milwaukee pa s 117:113 Boston, na tej tekmi se je v domačo ekipo vrnil Giannis Antetokounmpo in takoj dosegel 36 točk. Boston je igral le z osmimi košarkarji.