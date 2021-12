Glasovanje bo potekalo do 22. januarja prihodnje leto, vsak posameznik pa lahko glasuje večkrat na dan na različnih platformah. Na današnji dan ter 7., 13., 17. in 20. januarja bodo glasovi šteli dvojno. Delne rezultate bo vodstvo lige NBA razkrilo trikrat, in sicer 6., 13. in 20. januarja.

Po končanem glasovanju bosta v vsaki konferenci igralca z največ glasovi postala kapetana svojih ekip, kar bodo v posebni oddaji razkrili 27. januarja. Nato bosta kapetana izbirala člane začetne peterke, ki jih bodo poleg navijačev (50-odstotni prispevek) določili tudi z glasovi predstavnikov medijev (25) ter igralcev (25). Trenerji moštev pa bodo izbrali še rezerviste.

Lani sta bila kapetana ekip LeBron James in Kevin Durant, slavila pa je ekipa Jamesa s 170:150. Dončić, ki je zaigral v prvi postavi zmagovitega moštva, je v lanskem glasovanju prejel peti največ glasov na zahodu, sezono pred tem pa je bil v glasovanju v zahodni konferenci drugi za Jamesom.

Slovenski košarkarji so doslej trikrat nastopili na tekmi vseh zvezd. Prvi je ledino oral Goran Dragić v sezoni 2017/18, ko so ga kot člana Miami Heat naknadno uvrstili v ekipo namesto takrat poškodovanega Kevina Lova.

Nato je dvakrat na All-Star vikendu nastopil Dončić v dresu Dallas Mavericks. V sezonah 2019/20 in 2020/21 je bil izbran v prvo peterko, v sezoni 2018/19 pa je sicer kot novinec prejel tretje največje število glasov med navijači, a ga nato igralci in trenerji niso uvrstili na tekmo vseh zvezd.

Letošnji že 71. vikend All-Star bo na sporedu v Clevelandu med 18. in 20. februarjem. Cleveland je bil že leta 1997 gostitelj tekme največjih zvezdnikov lige NBA.