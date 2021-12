»Vlada uporablja vse vzvode, da bi zastrašila protestnice in protestnike in onemogočala udejanjanje pravice do izražanja mnenj,« so pred protestom sporočili iz Protestne ljudske skupščine. Kot so izpostavili, se je zadnji tak poskus potrdil ta teden, »ko je postalo jasno, da bo Državno odvetništvo vložilo tožbo zoper domnevnega organizatorja protesta Jašo Jenulla zaradi stroškov varovanja protestov«.

Dejanje so označili za popolnoma nesprejemljiv in protizakonit manever, saj da je pravica do protestov, tudi neprijavljenih, ustavno varovana.

Obenem je Jenull na protestu poudaril, da imajo petkovi protesti več tisoč pobudnikov po celi Sloveniji. Zbirajo pa se ne zaradi pozivov drugih, »ampak zaradi lastne želje in potrebe, da se združujejo v boju zoper delovanje strahovlade«. »Petkovi protesti imajo enega samega organizatorja, in to je Janez Janša, ki nam vsak teden s svojimi dejanji da več kot dovolj razlogov, da se odpravimo na ulice,« je dejal.

Dodal je, da si na protestih sami ne želijo nepotrebnih ograj in povečanega števila policistov, stroške »policijske represije« naj zato plača vlada sama.

Med drugim so na protestu izpostavili tudi problem politizacije šolstva s spremembami sestave svetov šolskih zavodov, protestna ljudska skupščina pa je že pred protestom opozorila tudi na zanje sporno možnost zvišanja najvišjega plačnega razreda zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ki jo predvideva predlog desetega protikoronskega zakona.

Na današnjem protestu so v duhu praznikov razstavili politične jasli oz. satirični komentar na aktualno politično situacijo, prav tako pa protestno smrekico. Izmenjali so si tudi protestne okraske in razdelili tako imenovane Protestarice, knjižice v katerih so zbrali nekatere od najbolj udarnih protestniških pesmi, ki so nastale v letu in pol.