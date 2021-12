Čeprav se po pisanju dpa včasih pojavljajo dvomi glede tega, kako resen je Martin v intervjujih, se izjava sklada s prejšnjimi. Oktobra, ob izidu devetega albuma skupine z naslovom Music Of The Spheres, je za revijo NME povedal, da želi skupina skupaj posneti le 12 studijskih albumov.

Martin je v sredo v pogovoru za BBC tudi nakazal možnost, da bi lahko še naprej sodeloval z drugimi glasbeniki, še piše dpa.

Coldplay velja za eno najbolje prodajanih britanskih skupin 21. stoletja. Skupino, znano po uspešnicah, kot so Paradise, Viva la vida in Fix You, sta leta 1996 ustanovila frontman Martin in kitarist Jonny Buckland. Kmalu sta se jima pridružila še basist Guy Berryman in bobnar Will Champion. Podpisujejo se pod devet albumov. Prejeli so številne glasbene nagrade, med njimi več grammyjev.