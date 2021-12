V novoletni poslanici Slovenskega zdravniškega društva so zdravniki opozorili, da slovenski bolniki že dve leti z zamikom dostopajo do zdravstvenih storitev. Poudarili so, da je nujno treba zaščititi vse bolnike in jim omogočiti dostop do zdravstvenih storitev, ki so jih imeli na voljo pred epidemijo covida-19. Zdravniki so namreč soočeni z dodatnim bremenom, ki ga predstavljajo covidni bolniki z dihalnimi težavami in zapleti.

Opozorili so, da je cepljenje ključno, saj omogoča lažji potek bolezni in s tem zdravljenje več bolnikov z drugimi boleznimi, kljub temu, da ne nudi popolne zaščite. Poudarili so, da je svoboda posameznika omejena s svobodo soljudi. »Necepljeni ogrožajo že cepljene, a imunološko krhke posameznike, kar ni etično. Kot edini uspešni ukrep ponuja medicinska znanost cepljenje,« so zapisali v društvu. Ob tem so izpostavili, da je cepljenje brezplačno in dostopno vsem prebivalcem Slovenije.