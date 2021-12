Nesreča se je zgodila v kraju Jhalokathi, 250 kilometrov južno od Dake.

»Doslej smo našli 37 trupel, ampak število žrtev se lahko poveča. Večina ljudi je umrla zaradi požara, nekaj jih je utonilo,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal šef lokalne policije Islam Moinul.

Požar naj bi izbruhnil v strojnici in se hitro razširil po trajektu, na katerem je bilo najmanj 500 ljudi, čeprav je bilo plovilo registrirano za 300 oseb.

Podobne nesreče so v Bangladešu pogoste, večinoma so posledica slabega vzdrževanja, ohlapnih varnostnih standardov in neupoštevanja določil o največji kapaciteti plovil.