Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 16.576 aktivnih okužb oziroma 124 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1101, kar je 13 manj kot dan prej, 14-dnevno povprečje okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 785, kar je šest manj kot dan prej

V bolnišnicah zdravijo 614 covidnih bolnikov, od tega jih je 204 na intenzivni negi. Umrla sta še dva covidna bolnika. V bolnišnicah zdravijo 10 bolnikov manj kot dan prej, v enotah intenzivne terapije pa enega bolnika več. Najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih je star 18 let, na intenzivni negi pa 27, je objavila vlada. V četrtek so opravili tudi 79.587 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom trenutno cepljenih 1.247.536 ljudi, kar predstavlja 59 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.185.924 ljudi, kar je 56 odstotkov prebivalstva. Poživitveni odmerek je doslej prejelo 442.316 ljudi.

Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, je opozorila, da je pri omikronu zaščita pri prebolevnikih slabša kot je bila pri delti. Zato tako tistim, ki so bili cepljeni že spomladi ali ki so covid preboleli že pred časom, svetuje poživitveni odmerek, ne glede na vrsto cepiva.

Na vprašanje, kaj nas čaka v prihodnje, pa je Lejko Zupančeva dejala, da je prognoza slaba. »Malo se ozrite čez meje in vam bo vse jasno, tudi mi ne bomo ušli omikronu. Verjetno ga je tudi v Sloveniji že več kot smo ga zaznali. Vse oči so zdaj uprte v Italijo, kjer se je vse začelo. Če bodo oni prišli dobro skozi, bomo tudi mi.« Zagotovila je, da se na prihod omikrona pripravljajo, kolikor se da, da pa so njihovi kapacitete omejene. »Tudi če je potek bolezni po okužbi z omikornom lažji, bo del ljudi še vedno potreboval bolnišnično oskrbo in intenzivno terapijo,« je še dejala

Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica infekcijske klinike v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC), je na današnji novinarski konferenci povedala, da so trenutne razmere na kliničnem centru »kar dobre, razen na intenzivni terapiji«. Dodala je, da je bila petdnevna cepilna akcija uspešna, in da se je nočnega cepljenja vsako noč udeležilo več kot 70 ljudi.

Najvarnejši način praznovanja je doma

Na NIJZ so pred prazniki pripravili nekaj konkretnih priporočil, kako zmanjšati možnost širjenja okužbe z novim koronavirusom. Kot so zapisali, je božično-novoletne praznike najbolje praznovati doma, z ljudmi, ki živijo z nami. Potovanja in druženja z družino in prijatelji, ki niso člani našega gospodinjstva, lahko po njihovi oceni povečajo možnosti za prenos in širjenje okužbe z novim koronavirusom in tudi drugih prehladnih obolenj.

Kot svetujejo, se za obiske odločimo le, če smo zdravi in brez znakov akutne okužbe dihal. Če se zadnjih 10 dni nismo uspeli osamiti in imeti čim manj stikov, pa se za obisk zlasti starejših in ranljivih raje ne odločimo. Tudi če smo bili na testu negativni ali smo okužbo že prebolel moramo upoštevati vse zaščitne ukrepe, pravijo.

Na obiskih, ki naj bodo čim krajši, naj bo hkrati čim manj ljudi. »Izognimo se objemanju, poljubljanju in dotikanju. Takoj po prihodu si temeljito umijmo roke, če le imamo možnost, se v okviru obiska družimo na prostem, nosimo masko, razen med uživanjem hrane,« so zapisali na NIJZ. Spomnili so tudi na upoštevanje medosebne razdalje, tudi na prostem, na intenzivno zračenje prostorov in nošenje zaščitnih mask. Masko bi morala po njihovih priporočilih nositi tudi oseba, ki pripravlja hrano in mizo za goste.