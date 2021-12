Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v južni Sloveniji do 8 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, v južni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na jugovzhodu do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo oblačno, padavine bodo od jugozahoda postopno zajele večji del države. Večinoma bo deževalo, v prvi polovici noči na ponedeljek pa se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. V ponedeljek bo oblačno, padavine bodo zjutraj ponehale.

Vremenska slika: Večji del Evrope je pod vplivom ciklonskih območij s središčem nad severnim Atlantikom in severno Evropo. Z zahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka bolj vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma oblačno, ob Jadranu in v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, v Kvarnerju jugo. V soboto bo oblačno, predvsem v krajih južno od nas bo občasno deževalo.