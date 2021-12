Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA, ki pod novo vlado družin ne ločuje, ampak jih ponovno združuje, je sporočilo, da mora združiti še okrog 350 družin, večinoma iz Srednje Amerike.

»Rada bi videla, da bi to teklo hitreje, vendar napredujemo,« je sporočila izvršna direktorica posebne skupine za ponovno združevanje družin pri ministrstvu Michelle Brane. Priznala pa je, da je še okrog 1150 otrok, za katere ne vedo, kje natančno so.

Delo poteka v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je prvi dan po prisegi na položaj izdal Biden. Delo je oteženo, ker Trumpova vlada ni vodila ustrezne evidence, zato morajo zdaj iskati otroke, ki so v raznih krajih ZDA, in starše, ki so jih izgnali v države, iz katerih so pobegnili.

Trumpova vlada je nasilno od staršev ločila okrog 5500 otrok, večino leta 2018, preden so posredovala sodišča, ki so ji ukazala, da mora otroke vrniti staršem. Družine so ločevali, da odvrnejo nezakonite priseljence od prihoda v ZDA, ne glede na to, ali so družine v ZDA prosile za azil.

Bidnova vlada zdaj starše, ki so jim odvzeli otroke, vrača v ZDA in jim izdaja začasen legalni status za bivanje za najmanj tri leta, vmes pa lahko zaprosijo za stalni status.