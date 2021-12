Smučarji skakalci in skakalke bodo imeli prost božični vikend, nato pa sledi že prvi vrhunec sezone. Skakalci bodo potovali na jubilejno, že 70. izvedbo novoletne skakalne turneje, dekleta pa se bodo na novega leta dan merila prvič v zgodovini, in to kar pri nas na Ljubnem. Kot veleva tradicija zadnjih nekaj let, so orli zadnje stanje moči merili na državnem prvenstvu, kjer so se v sredo zvečer pomerili na Bloudkovi velikanki.

V Planici se je zbralo 46 skakalcev in 12 skakalk. Že tradicionalno je bila skakalnica pripravljena odlično, pogoji so bili za vse enakovredni. Še največja težava je bil hud mraz, saj se je temperatura zraka v času tekmovanja spustila tudi pod minus 10 stopinj Celzija. A tudi mraz ni prišel do živega tekmovalcem, še največ težav je povzročal razsvetljavi na skakalnici, zaradi česar se je poizkusna serija začela z nekajminutno zamudo, a v nadaljevanju je vse potekalo nemoteno.

Zajca reševala mirnost v težkih časih Zavoljo odličnih skakalnih razmer pri rezultatih ni bilo velikih presenečenj. Najboljši skakalci, tisti, ki nastopajo, so zasedli mesta povsem pri vrhu. Na rezultate je malce vplivala le žirija tekmovanja, ki je veliko spreminjala zaletna mesta, s tem pa tudi prikrajšala okoli 100 zbranih navijačev, da pod Poncami res dolgega skoka niso videli. Pri fantih je do svojega tretjega naslova državnega prvaka prišel Timi Zajc, ki je Planico – po skoraj natanko letu dni od svojega največjega razočaranja v karieri in dneva, ko je zaradi njega selektorsko mesto zapustil Gorazd Bertoncelj – zapuščal zelo nasmejan. »Že pred Engelbergom sem opravil nekaj zares vrhunskih skokov in v Švici sem verjel, da lahko pridem do stopničk. Samozavest je rasla in tudi sedaj sem res zelo vesel. Predvsem zaradi skokov, ker skačem zelo mirno in sproščeno. Upam, da tako ostane do novoletne turneje,« je bil zgovoren Zajc, ki mu dobrega počutja ni pokvaril niti padec kasneje na ekipnem tekmovanju. Čeprav padec ni bil videti nedolžen, se trenutno najbolj vroč slovenski orel na srečo ni poškodoval. Zajca je v boju za državno krono najresneje izzval Lovro Kos, ki je bil v obeh serijah daljši od reprezentančnega kolega, a je nastopal z zaletnega mesta višje. Simpatičen mladenič je vseeno pošteno priznal poraz: »Od prvega do šestega mesta smo bili izenačeni, a Timi je trenutno razred zase, kar je tudi pokazal.« Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je skočil Cene Prevc, najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu Anže Lanišek pa je zasedel četrto mesto. »Moje stanje je solidno in ne vrhunsko. Vseeno je na turneji formo bolje stopnjevati, kot da v njej padaš,« je pred prvim vrhuncem sezone pozitiven Lanišek. S sedmim mestom je nase opozoril tudi povratnik po bolezni Žiga Jelar, ki je s tem dokončno prevzel mesto potnika na novoletno turnejo (včeraj so sporočili, da tudi na tekmah v Avstriji ne bo gledalcev), čeprav je pred njim tekmovanje v Planici zaključil tudi Anže Semenič na petem mestu.

Bogatajeva potrdila formo Če je državni prvak pravo formo ujel šele pred kratkim, jo državna prvakinja drži že zelo dolgo. Urša Bogataj je svoj preboj napovedala poleti, ko je bila prepričljivo najboljša na poletni veliki nagradi. Tudi v zimski sezoni je redna udeleženka odra za zmagovalke in je najvišje uvrščena slovenska skakalka v skupnem seštevku. Z dvema najdaljšima skokoma je to potrdila tudi v Planici in prišla do svojega drugega naslova državne prvakinje. »Naredila sem dva zelo lepa skoka in sem selo zadovoljna s trenutno formo,« je dejala Bogatajeva, ki pa bo na Ljubnem za skok na vrh morala popraviti doskok. Izjemno napet je bil boj za drugo mesto, ki pa ga je za 1,6 točke dobila Ema Klinec pred Niko Križnar.