Tiskovne konference ruskega predsednika Vladimirja Putina ob koncu leta so postale svojevrsten tradicionalni dogodek, ko je na razpolago množici novinarjev brez resnejše časovne omejitve. Včerajšnja, sedemnajsta od leta 2001, je trajala skoraj štiri ure ob navzočnosti več kot petsto v dobršni meri tujih novinarjev, po pričakovanjih pa je bila prevladujoča tema Ukrajina oziroma odnosi Rusije in Nata ter ZDA, ki se že nekaj časa zelo poslabšujejo. V tem pogledu je najbolj odmevala Putinova izjava, da so prvi odzivi Nata na ruske zahteve po varnostnih zagotovilih »v celoti gledano kar pozitivni«. Še v torek je namreč zagrozil »z vojaško-tehničnim odgovorom« na zahodno »agresivno držo«, ker je Nato vse bližje ruskim mejam, zaradi česar zahteva, da se Ukrajini in drugim zapre možnost članstva v Natu in da ZDA ne dobijo oporišč na nekdanjem ozemlju Sovjetske zveze. »Žogica je na njihovi strani. Zdaj nam morajo dati neki odgovor,« je rekel včeraj in dodal: »Sicer pa lahko za zdaj vidimo kar pozitivne odzive. Naši ameriški partnerji so pripravljeni začeti pogovore po novem letu v Ženevi.«

»Nepremagljivi« izstrelki so skoraj nared Že v sredo je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da bo januarja prišlo do prvega kroga pogovorov o »varnostnih poroštvih« med Rusijo in ZDA. O tem naj bi se z Jakom Sullivanom, svetovalcem za nacionalno varnost ameriškega predsednika Joeja Bidna, že pogovarjal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov. Napetosti med Rusijo in Zahodom so se povečale sredi novembra, ko so v Washingtonu opazili, da Rusija kopiči svojo vojsko ob meji z Ukrajino, in so se začela vrstiti opozorila, da morda pripravlja napad. Zahod in Kijev že od leta 2014 očitata Moskvi, da neposredno vojaško pomaga proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine, potem ko si je pred tem priključila Krim. Kremelj to zanika in obtožuje Ukrajino, da pripravlja vojaško operacijo proti proruskima »ljudskima republikama« v Donbasu in proti Krimu. Na novinarski konferenci je Putin tudi sporočil, da so novi nadzvočni izstrelki, ki jih označuje kot »nepremagljive«, že skoraj pripravljeni za boj. »Naši nasprotniki že stoletja pravijo: Rusije ni mogoče premagati, uniči se jo lahko samo od znotraj,« je dejal. Kot primer slednjega je navedel razpad Sovjetske zveze pred točno 30 leti. Poudaril je, da Nato ni držal tedanje obljube, da ne bo širitve na vzhod.

Širjenje vpliva proti Zahodu Putin si je ob oslabitvi beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka ob tamkajšnjih množičnih protestih zagotovil veliko povečanje vpliva v Belorusiji. Zdaj bi ga rad razširil še na Ukrajino, ocenjuje The Economist in dodaja, da si prizadeva za federativno ureditev Ukrajine, v kateri bi imel Kremelj vpliv na njen vzhodni del, pa tudi na njeno zunanjo politiko. Biden pa grozi Putinu z gospodarskimi sankcijami v primeru ruskega napada. ZDA si predvsem želijo skupne fronte z zahodno Evropo proti Rusiji in upajo, da Nemčija ne bo odobrila odprtja ravno zgrajenega plinovoda Severni tok 2, ki jo neposredno prek Baltika povezuje z Rusijo.