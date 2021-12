Potem ko so se članice Evropske unije lani dogovorile o zgodovinskem skupnem zadolževanju na finančnih trgih za pridobitev skoraj 800 milijard evrov sredstev, namenjenih gospodarski obnovi, zelenemu prehodu in digitalizaciji po pandemiji koronavirusa, zdaj začenjajo razpravo, kako izposojeni denar do leta 2058 vrniti.

Del te dobra tri desetletja in pol trajajoče finančne operacije naj bi potekal tudi z dodatnimi viri financiranja evropskega proračuna. Predlog treh novih virov je evropska komisija predstavila v teh dneh, nobeden pa ne prinaša višjih davkov v EU. Načrt naj bi v celoti zaživel leta 2026, ko naj bi EU zbrala dodatnih 17 milijard evrov prihodkov na leto.

Največ novih sredstev iz prenovljene sheme ETS Skupni evropski proračun se trenutno polni predvsem z deležem carin, ki jih članice pobirajo na svojih zunanjih mejah (v evropski proračun se steče 75 odstotkov teh prihodkov), z delom davka na dodano vrednost, s prihodki od plačila dajatev za nereciklirano plastično embalažo in vplačili držav članic. Novi načrtovani prihodki naj bi po ocenah evropske komisije okrepili evropski proračun in hkrati omogočili delno odplačilo dolgov držav članic. Če se bosta z novimi viri financiranja strinjala še evropski parlament in evropski svet, bi se bruseljska malha z novimi sredstvi lahko začela polniti leta 2023. Prvega od treh novih virov bi predstavljali prihodki iz prenovljene sheme trgovanja z izpusti ogljikovega dioksida (ETS). Različne veje gospodarstva (proizvajalci električne energije, letalska industrija…) morajo že zdaj kupovati kupone za svoje izpuste toplogrednih plinov. Zaradi načrtovanega zelenega prehoda se bo ta shema razširila še na morski in cestni tovorni promet ter na stavbe. S tem se bodo korenito povečali tudi tovrstni prihodki držav, ki ta čas ostanejo kar državnim proračunom. Evropska komisija predlaga, da bi članice četrtino prihodkov iz sheme ETS namenile v skupni evropski proračun. S tem bi ga povečali za 12 milijard evrov na letni ravni.