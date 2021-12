Ameriške profesionalne športne lige so znova v primežu koronavirusa. Izjema ni niti liga NBA, kjer morajo zaradi številnih okužb igralcev prelagati tekme. Nadlogi se ni izognil niti slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe gležnja izpustil zadnjih pet tekem Dallasa. Zdaj ga čaka dodatnih deset dni počitka oziroma bo odsoten, dokler dva testa ne pokažeta negativnega rezultata. V tem času se bo 22-letni Ljubljančan lahko še bolj posvetil odpravljanju bolečin v gležnju.

V teh dneh lahko na tekmah nekaterih klubov v ligi NBA vidimo kar nekaj nepoznanih igralcev. Ker koronavirus ne izbira, morajo vodilni možje moštev posegati po rezervnih košarkarjih, ki večinoma prihajajo iz lige G, podružnice lige NBA, ali pa gre za veterane, ki so v preteklosti neuspešno poskušali znova zaigrati v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Vodstvo tekmovanja bo izjeme dovoljevalo do 19. januarja, po potrebi pa bo rok podaljšalo. Kljub težki situaciji pa je jasno, da lige NBA ne bodo prekinjali. To je za medije onkraj Atlantika jasno in glasno povedal komisar lige NBA Adam Silver.

»Lige NBA ne bomo prekinjali. Preučili smo vse možnosti in iskreno vam lahko povem, da nismo našli niti ene logične razlage, zakaj bi bilo to dobro. Vsi spremljamo, kako število okuženih s koronavirusom narašča tako v ZDA kot po svetu. A to je situacija, za katero smo vedeli, da bo prišla. Virusa ne bomo iztrebili, zato se moramo naučiti z njim živeti. In prav to počnemo trenutno v ligi NBA,« je bil jasen Adam Silver.

Liga NBA sodeluje z najbolj priznanimi zdravniki in zdravstvenimi ustanovami, finančno pa si lahko tudi privošči, da vsak pozitiven test na okužbo s koronavirusom sekvencirajo in določijo, za kateri sev gre. »Na pohodu je omikron, brez dvoma. V približno 90 odstotkih pozitivnih primerov se izkaže, da gre za novi sev,« je pojasnil Silver. V ligi NBA je sicer precepljenih 97 odstotkov igralcev in strokovnih delavcev, veliko število novih okužb pa bi na prvi pogled lahko vzbujalo veliko skrbi. A Silver je pojasnil, zakaj to ne drži. »Ugotovitve zdravstvenih institucij so zelo zanimive. Igralci, ki so cepljeni dvakrat ali s poživitvenim odmerkom, hitro prebolijo okužbo z omikronom ali so asimptomatski. Hkrati se kaže, da virusa praktično ne širijo več naokrog. Skratka, omikron je manj nevaren, cepljeni igralci ga hitro prebolijo, na njih pa ne pušča posledic. Zato tudi razmišljamo, da bi skrajšali čas desetih dni karantene ob pozitivnem testu,« je razkril Silver.

Komisar lige NBA je še dodal, da ne bodo uvedli obveznega cepljenja za igralce in strokovne delavce, kar sta denimo naredili mesti New York in San Francisco. »V ligi imamo 97-odstotno precepljenost, 64 odstotkov igralcev in strokovnih delavcev pa se je že odločilo za poživitveni odmerek. Sicer smo obvezno cepljenje predlagali, a se s tem ni strinjal sindikat igralcev, zato je zadeva zaključena. Igramo s kartami, ki so nam razdeljene. Seveda pogoji trenutno niso enakovredni za vse, saj imajo nekatera moštva veliko odsotnih igralcev, a sezona je dolga 82 tekem, tudi končnica je precej dolga in prepričan sem, da bomo na koncu dobili prvaka, ki si bo to zaslužil. Hkrati pa imam občutek, da bodo stvari za vse skupaj precej ugodnejše že v naslednji sezoni.«