Človeških obrazov se ne naveličamo. Morda se naveličamo določenih oseb, te nam lahko postanejo nadležne, odveč, neprijetne, morda nas moti njihova prisotnost. Pri vremenu je morda malo drugače. Vreme kot en pojem obraze stalno menja, je kot nekakšen gledališki igralec na odru. Vedno isti, a z mnogimi obrazi. V eni vlogi nam je bolj, v drugi manj všeč. Eno vlogo odigra bolje, drugo malo manj ali pa celo zanič. Vremenu bi morda lahko očitali nekaj podobnega. Ali je sončno vreme enako sončnemu? Enkrat je sonce na nebu brez konkurenta, drugič ga prekinjajo oblaki, enkrat debelejši, drugič tanki, prosojni, že skoraj nevidni. Kadar dežuje, nimamo vedno enakega mnenja o dežju. Odvisno od naših želja. Lahko si ga prav želimo, če pa nam dež prekriža načrte, nam ni ravno všeč, da dežuje.

Ali je potem prav, da si rečemo »danes je pa slabo vreme«? Saj je slabo samo za naše načrte, ki jih ne moremo uresničiti zaradi vremena. Pa še to ni nujno res. Tudi če dežuje, lahko naredimo, počnemo marsikaj, seveda pa res ne vsega. Kot tega ne moremo, kadar močneje piha ali pa kadar je zelo vroče. V teh dneh je najbolj aktualna megla, res, kar precej smo je imeli ponekod. Tudi sam sem se je nekoliko naveličal, priznam. A zaradi tega še ne morem reči, da je z njo kaj narobe, da je nekaj slabega. Če je zrak onesnažen, tega ni kriva megla, ampak mi. Megla je le posledica vremenskih razmer, zrak bi bil onesnažen tudi, če megle ne bi bilo, vreme ne ustvarja onesnaženja, le pogoje, da se onesnaženi zrak lahko »ujame« v neko okolje ali da ga od nekod prinese.

Pozimi, ko nam je dan že tako skopo odmerjen, si seveda želimo sonca, svetlobe, in to nam megla res jemlje. A knjigo lahko beremo, ne da bi pogledali skozi okno, ali je megla ali sije sonce. Tudi pogovarjamo se lahko v megli, prav nič nas ne ovira. Če srečamo prijatelja, bo to srečanje enako prisrčno, zanimivo, sploh če gremo skupaj na kavo, pa če je megla ali ne. Megla torej ni prav nič kriva, krive so naše projekcije, želje, morda fikcije in tudi nepotrpežljivost. Megla, ubožica, ni prav nič kriva. Res si ne more pomagati, da je tako meglena!