Ljubljanska dvorana Tivoli je v torek in sredo gostila štiri najboljše slovenske ekipe, ki so do zdaj, ob ravenskem Fužinarju, tudi edine osvajale pokalno lovoriko. V vseh treh tekmah smo videli veliko mladih, nadarjenih igralcev, kakovostne tujce, slovenske reprezentante, preobrate, predvsem pa kakovostno odbojko. Finalnega obračuna med Ljubljančani in Mariborčani se ne bi sramovali niti v najmočnejših evropskih ligah. Na koncu so bili najzadovoljnejši v taboru ACH Volleyja, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih, v katerih igra, dosegel že svojo 25. zmago.

»Za nami je pet mesecev dela, ki smo ga kronali na najlepši možni način, s prvo letošnjo lovoriko. V prvih dveh nizih smo bili preveč živčni, premalo agresivni pri začetnem udarcu, polovični v vsem. A po drugi strani ne smemo pozabiti, da je Maribor igral vrhunsko, toda ko smo začutili svojo priložnost, smo začeli igrati svojo odbojko,« je po zmagi nad Mariborčani dejal trener ACH Volleyja Mladen Kašić, ki je pred letošnjo sezono prevzel najboljšo slovensko odbojkarsko ekipo v tem tisočletju. Na vprašanje, kaj je bilo ključno, je trener Kašić odgovoril: »To, da imamo v ekipi odlične značaje in da smo ves čas verjeli v to, da bomo zmagali. Imamo Nikolo Gjorgieva, ki je absolutni vodja na igrišču, imamo Janija Kovačiča, ki je šef sprejema in obrambe, in ko je Maribor nekoliko popustil v svoji igri, smo to hitro izkoristili.«

»Zaključni turnir pokala je le potrdil, da je slovenska klubska odbojka na visoki ravni. Že v polfinalu smo se morali pošteno potruditi, da smo premagali Salonit, tu je še Calcit Volley, navdušen pa sem, kako je v finalu igral Maribor. V obrambi so odlični, Ahmed Ikhbayri pa je bil v določenih obdobjih igre nezaustavljiv. Tako da je pred nami težko delo, če bomo želeli osvojiti še naslov državnega prvaka, ki je naš glavni cilj. Zdaj bodo imeli moji igralci pet prostih dni, čeprav sem jim najprej želel dati le tri, a z zmago v finalu so si zaslužili še dva,« je dodal 63-letni hrvaški trener.

Le tri proste dni pa bodo imeli Mariborčani. A ne zato, ker so izgubili tekmo, ampak zato, ker že 3. januarja igrajo tekmo srednjeevropske lige, osem dni pozneje pa jih čaka dolgo in naporno potovanje v Novosibirsk v tretjem krogu lige prvakov. »V prvih dveh nizih ne le, da smo igrali dobro, igrali smo fantastično, nato pa smo 'ugasnili'. Preprosto zato, ker je bila to naša četrta tekma v sedmih dneh. Prejšnjo sredo smo igrali s Civitanovo v ligi prvakov, v soboto prvenstveno tekmo z ACH Volleyjem, v torek polfinalno tekmo s Calcit Volleyjem in zdaj v finalu pokala spet z Ljubljančani. Normalno je, da so Ljubljančani z vrhunsko zasedbo, ki jo imajo, saj so v njej igralci, ki so s slovensko reprezentanco osvojili srebro na evropskem prvenstvu, v svoji ekipi pa imajo še reprezentante Srbije in Makedonije, to izkoristili. Njihova zmaga je zaslužena, vendar to ne pomeni, da se odrekamo boju za naslov državnega prvaka,« je po porazu povedal trener mariborske ekipe in aktualnih državnih prvakov Sebastijan Škorc.

Brez Škorca ne bi bilo preporoda mariborske odbojke. »Trenutno je v ekipi veliko razočaranje, saj smo bili v zadnjem obdobju popolnoma osredotočeni na zaključni turnir, a po treh dneh premora začenjamo graditi na novo. Pomembno bo, da se spočijemo, zberemo misli in da spet verjamemo v to, kar delamo,« je dodal Škorc. »S tistimi najmočnejšimi ligami, italijansko, poljsko, rusko, se slovenska res ne more primerjati, z vsemi drugimi pa. ACH, Calcit, mi, tudi Salonit ni slab, bi brez težav igrali v nemški, francoski, turški ligi. Kakovost slovenske lige je zelo velika in kar je še pomembneje, v njej je veliko mladih, nadarjenih igralcev,« je ocenil nekdanji slovenski reprezentant, ki je z ACH Volleyjem leta 2007 osvojil evropski pokal Top teams, zdajšnji pokal CEV.