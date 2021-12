Na levi strani glave pisma posebej izstopa vrstica v modrem tisku, ki vsebuje numerične podatke. Dve polji sta števca oziroma ključa – prvo 6-mestno (torej za 1 milijon enot) in drugo 4-mestno (za 10.000 enot), eno polje je poštna številka najinega prebivališča, nato sta še dve ločeni enomestni števili (po 10 enot). Vse to priča o strukturirani bazi podatkov.

Zanima naju, kako je mogoče izvedeti, v kakšni bazi podatkov so zapisani najini podatki in katere podatke o naju poleg najinih naslovov še vsebuje. Kdo je to bazo kreiral, na osnovi katere zakonite/zakonske podlage, kdo jo vzdržuje in kdo ima vpogled vanjo?

Dr. Simona Tancig, dr. Peter Tancig, Ljubljana Črnuče