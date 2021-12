Za kaj točno gre? Strank, ki bi si umazale roke s sodelovanjem z vlado Janeza Janše, ni težko našteti, saj jih ni posebno dosti: NSi in SMC/Konkretno. Že pri SNS in DeSUS ne vemo, ali sta si po kulovskih merilih dovolj »umazali roke« ali nista? Stvari pa so v resnici še veliko bolj zapletene in dosti manj jasne, kot zatrjujejo v KUL. Pravo vprašanje niso stranke. Pravo vprašanje se glasi: »S katerimi politiki so v KUL pripravljeni sodelovati?« Oziroma ali so v KUL pripravljeni sodelovati s strankami, ki jih vodijo politiki, ki so si umazali roke z vlado Janeza Janše? Ali velja razumeti, da niso pripravljeni sodelovati s politiki, ki bodo vztrajali do konca aktualne vlade, »skesanci«, ki so nekaj časa sodelovali z Janševo vlado, a so ji potem pokazali hrbet, pa so zdaj za KUL sprejemljivi? Ali pa kulovci menijo kako drugače?

Poglejmo nekaj primerov. Na obzorju je ustanovitev stranke Lide Igorja Zorčiča. Gre za politika, ki je ustoličil aktualno vlado, saj je lani vodil poslansko skupino SMC in jo prepričal, da je po odstopu Šarca podprla koalicijo Janeza Janše. Zorčič je oseba, ki ji gre pripisati velik del odgovornosti za to, da lahko Janša že drugo leto mesari našo demokracijo, na odprti sceni zlorablja oblast, zganja nebrzdano korupcijo in nam družbo, v nasprotju z voljo večine državljanov, spreminja v groteskno demokraturo. Zdravko Počivalšek je sicer v času vstopa v sedaj vladajočo koalicijo bil naslovni predsednik SMC in seveda so se mu cedile sline po Janševih »egiptovskih loncih mesa«. Zato je navijal za vstop v koalicijo. Vendar je prava moč, kam obrniti politična jadra – kot se je v tem mandatu lepo pokazalo tudi v slučaju DeSUS – bila pri Zorčičevih poslancih. Tudi sicer se je v zadnjih dveh letih pokazal groteskno omejen Počivalškov domet sposobnosti presoje, ki se zrcali denimo v napovedih bankrota Slovenije v primeru lockdowna ali najave prepovedi izvoza elektrike.

Ves čas je v ozadju odločitve stranke SMC glede vstopa v Janševo vlado v resnici stal Igor Zorčič. Ta je še v začetku letošnjega leta zatrjeval, da koalicija Janeza Janše nima alternative. Šele konec marca je Zorčič ugotovil, da z vztrajanjem v objemu Janeza Janše, ki mu je zagotovil kratkoročno politično preživetje, dolgoročno ne bo preživel. Počivalšku je medtem že uspelo konkretno zabetonirati nekaj poslancev s konkretnimi projekti, da niso ušli z Zorčičem. In je poslanska skupina SMC zato šla na dva kosa. Edina razlika med Zorčičem in kakim Brankom Simonovičem pa je, da bi prvi še naprej rad plesal na političnem parketu in se je zato (začasno) oddaljil od Janše, drugi pa ambicij po političnem preživetju, kot je videti, nima več. In bo vztrajal v podpori vladi do konca, saj ga bo zadovoljila lepa penzija oziroma še lepša hiša ob morju. Ali kulovci zaupajo Lide, torej Zorčiču? Bi to stranko sprejeli v svojo koalicijo?

Kaj pa, če se, hipotetično, Matej Tonin skrega z Ljudmilo Novak in čez kak mesec izstopi iz NSi ter s kakim Cigler-Kraljem ustanovi svojo stranko, na primer »Krščansko iskreno stranko – KIS«? Ta stranka si tehnično ne bi mogla mazati rok z vlado Janeza Janše, saj uradno nikoli ne bi bila del njegove koalicije. Bi to zadovoljilo kulovce in bi KIS/Tonina sprejeli medse? Pa pustimo hipotetična vprašanja, gremo na konkretno (ne stranko Konkretno): kaj pa Naša dežela Aleksandre Pivec? To je stranka, ki si strogo gledano ni umazala rok z vlado Janeza Janše. Je Naša dežela z Aleksandro Pivec za KUL potencialno sprejemljiv partner?

Prelakiranje v sredinske barve ter prepakiranje in reciklaža – to so trendi, ki bodo veljali do volitev. Pravijo, da bo volilna udeležba odločilna, neodločeni pa so po anketah še vedno največja stranka. Jasnejša ko bodo stališča koalicije KUL oziroma politikov, ki se jim bodo morda še pridružili, lažje se bo odločiti in priti na volitve.

Dragan Matić, Srednje Gameljne