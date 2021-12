Ponavljanje izreka mestnega arhitekta in planerja arhitekta Koželja in drugih kolegov strokovnjakov, da za prestolnico nismo storili še ničesar odločilnega, je resnično in meče slabo luč na dela raznih tujih ekspertov – madžarskih, nemških, avstrijskih in drugih – ter zanika razmišljanja in napore domačih strokovnjakov. Predlogi tujcev prav odločno zanemarjajo napore po zeleni Ljubljani in njeno izjemno lego v zeleni domovini.

Nerazumljiva beganja odločujočih v problemu bodočega razvoja Ljubljane v nerealne in škodljive rešitve mestnega urbanizma povzročajo z vsakim dnem nove in nove probleme. Že znane državne in mestne organizacije trošijo velike moči in sredstva v tej smeri – namesto urejenega in centralno vodenega zavoda.

Dodatno skrb vzbuja navedba, da sektor za investicije pri direkciji za infrastrukturo razmišlja o poglobitvi trase železnice od Dolgega mosta prek območja fakultet pod Rožnikom do Vižmarij. Ta trasa ne rešuje nobenega mestnega problema, ampak jih samo zapleta. Ta odsek ne osvobaja Ljubljane nobenega problema – ne delitve na pet ločenih režnjev, ne urejanja con posameznih dejavnosti, ne komunalne infrastrukture, ne formiranja novih površin za delo in bivanje, skratka ničesar. Kaže, da je to samo problem trošenja sredstev evropske skupnosti za vsako ceno.

Takšno ureditev lahko primerjamo s projekti tivolskega loka, za katerega so končno uvideli, da je nesmiseln.

Brez formiranja dodatnih strokovnih organizacij je treba:

– pripraviti končni strokovni realni program železniške in avtobusne postaje s potrebnimi površinami in povezavami (bivanje in komunikacija potnikov, prodaja kart, shrambe…);

– definirati končno traso obvozne železnice (severozahodno ali jugovzhodno) s servisi v Zalogu;

– uporabiti sproščene površine obstoječih železniških tirov za nove dodatne funkcije mesta;

– vrniti prestolnici resnično zeleno podobo.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana