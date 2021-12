Povrnitev zaupanja v to, da smo kot družba in država na pravi poti, bo proces, ki bo po moji oceni vzel nekaj let in v katerem potrebujemo dobronamerno in kompetentno vlado ter predsednika države, ki ima mnenje. Ne moreš biti družbenokritičen in učinkovit, če želiš biti všečen vsem. Tako ne gre. Spremembe se še nikoli niso zgodile z medlostjo in tišino. In nikoli nobena sprememba ne bo všeč vsem, prav tako kritika ne. Stremeti moramo torej k temu, da bodo spremembe sprejemljive za večino, to pa lahko dosežemo le z jasno obsodbo nesprejemljivih ravnanj. Sovražni govor, zanikanje temeljnih pravic in svoboščin, politika izključevanja, groba in kruta diskreditacija vseh, ki niso v navednicah – naši, zamenjave zaradi neprave strankarske izkaznice…, vse to ne more in ne sme postati sprejemljivo. Mladina