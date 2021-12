Prvič v prometni znak, drugič v drevo Veseli december je za nekatere kar preveč radoživ. En kozarec vina tu, drugi tam, po tretjem se jih že neha šteti. S čimer, recimo, ni nič narobe, če se po takem praznovanju odpravimo domov s taksijem ali treznim prijateljem. Tako se pije in veseli odgovorno. Kljub vsem pozivom policije, nevladnih organizacij in žrtev prometnih nesreč pa mnogi tega še vedno niso ponotranjili in pijani sedejo za volan. Tudi 42-letnik, ki je v petek zvečer blizu Otočca izgubil oblast nad avtom, zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Policisti so ugotovili, da so možakarja tisti večer že srečali. Malo pred tem je namreč povzročil še eno prometno nesrečo, ko je z vožnjo preblizu desnega roba izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometni znak. Le kdo se jih spomni postaviti tako blizu ceste?

Avto v reki Koprski poklicni gasilci so prejšnji teden iz vode reševali potapljajoči se avto. Srečni, da iz reke Badaševice niso reševali človeka, avto je bil namreč prazen, so zavihali rokave in v boj poslali sodelavca potapljača. Ta sta vozilo privezala na jeklenico, nato so ga s pomočjo vitla izvlekli na kopno. Kako je avto sploh pristal v reki? Voznik je pri parkiranju na obrežju bodisi pozabil zategniti ročno zavoro bodisi je ta popustila.

Napad med “zalivanjem” grmovja Povsem nedolžno uriniranje moškega ob grmu pred blokom v Zadru se je razvilo v pobesnel fizični obračun. Šestinštiridesetletnik je lulajočega najprej mirno pobaral, kaj se vendarle gre, saj vendar živi le nekaj metrov stran. Naj gre domov in se tam olajša, ne pa da svojo tekočino razliva po javni površini. Gospod, ki je uriniral, se je ob opazki razjezil, radovedneža začel psovati in ga pošiljati v tri krasne. Ko ga je tisti, ki ni lulal, želel pri početju posneti, je znorel in ga močno udaril v glavo, oni pa se je branil tako, da ga je zgrabil za kravateljc in ga pošteno oklofutal. Mimo je prišel starejši moški, ki jima je svetoval, naj se vendarle ne tepeta, nato pa odšel. Moški, ki je zalival grmovje, je na sodišču povedal malce drugačno zgodbo: med lulanjem ga je od zadaj okoli vratu prijel moški, ga začel dušiti, ga vmes boksal po obrazu, mu izbil sprednji zob in potolkel nos. Narazen naj bi ju spravila šele tretja oseba. Tožilstvo očitno verjame drugi zgodbi, saj moškega preganja zaradi povzročitve hude poškodbe.

Trgal ogledala in brisalce Pijani Hrvat (namerili so mu 1,78 promila) se je na nočnem pohodu po Pulju znašal nad tujimi avtomobili. Po navedbah policije je z rokami in nogami razbijal stranska ogledala in uničil brisalce na vsaj 21 avtih. Zakaj je to počel, ni povsem jasno, najverjetneje iz objestnosti. Tridesetletnika so prijeli kar na kraju incidenta, zdaj pa iščejo lastnike poškodovanih jeklenih konjičkov. Koliko škode je povzročil, niso sporočili.