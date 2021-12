V pogovoru, ki ga je organizirala Vodnikova domačija v sodelovanju z Inštitutom 8. marec, se je avtorica oglasila iz Amerike, kjer je trenutno dejavna kot štipendistka fundacije Baracka Obame. Knjiga Pisma tebi vabi bralce k drugačnemu premisleku o življenjskih, včasih samoumevnih stvareh, kot so pogum, strah, dvom, največje laži odraslih, veselje, sreča. Pa tudi o krivicah, socialni državi in enakopravnosti v družbi, nakupovanju in prijateljstvu. »Z urednico Urško Kaloper sva se pogovarjali, da bi nujno potrebovali knjigo, ki bi na drugačen, zelo življenjski način govorila med drugim o uporu, družabnih omrežjih, stereotipih, lepotnih idealih. Torej knjigo brez nekih tipičnih odgovorov, ki bi bralca spravila v še večjo stisko. Glavni namen je, da Pisma tebi primeš v roke takrat, ko si v stiski ali ko potrebuješ zaveznika. Verjamem, da so knjige zaveznice, ki te peljejo nekam drugam,« je povedala Nika kovač.

Po Pogumnih puncah so Pisma tebi namenoma napisana v obliki kratkih pisem, ker ta po avtoričinem mnenju ustvarjajo skupnost in naslovnika neposredno nagovarjajo. Med epidemijo je Kovačeva ustvarila delo, ki je zanjo zelo iskreno. Nekatera poglavja se dotikajo tem, ki so precej osebne, kot je denimo ta o sladkorni bolezni, s katero živi tudi sama. »Urednica je vztrajala, da izhajam iz sebe, da se ne skrivam samo za podatki, teorijami ali zgodbami drugih. Če mi je zelo lahko na splošno govoriti o družbi, skupaj z inštitutom opozarjati na nepravilnosti, je bil prav ta govor o sebi, lastnih osebnih zgodbah, nekaj najtežjega. Na koncu sem hotela nekaj poglavij vreči ven, recimo poglavje o sladkorni bolezni, ker mi je bilo težko, da bi bilo to objavljeno, ampak osebno je politično. Takšne teme je vedno treba odpirati, zato sem vesela in hvaležna, da je knjiga takšna, kakršna je.«