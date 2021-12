Jaslice razstavljene ob cesti skozi Gradež

Razstava v Gradežu pri Turjaku velja za največjo razstavo jaslic v Sloveniji. Pred epidemijo so na ogled postavili 388 jaslic domačih in tujih avtorjev. Zaradi protikoronskih ukrepov so jih tokrat na prostem razstavili le 158, od centimetrskih do naravnih velikosti, iz vseh mogočih materialov.