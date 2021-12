Program Botrstvo v Sloveniji je do zdaj pomagal že skoraj 11.000 otrokom. Ob deseti obletnici delovanja so pripravili razstavo o zgodbah otrok, ki jim je program ob pomoči botrov in donatorjev že pomagal do boljše prihodnosti, in o zgodbah, ki še čakajo na tako priložnost.

V dobrih šestih desetletjih prostovoljstva Anite Ogulin so se zvrstile številne zgodbe. Kot otrok je pomagala svojim staršem skozi svet ljudi, ki vidijo, odrasla pa je v humanitarko, ki odpira oči družbi in ki je pomagala več deset tisoč otrokom, da so lahko prepoznali svojo vrednost in pred seboj videli boljšo prihodnost.

Z veliko tenkočutnostjo, zanimanjem, potrpljenjem in srčnostjo pomaga otrokom premagovati stiske in dileme. Je človek terena. Vsak teden odhaja v najbolj oddaljene kraje države in najbolj odmaknjene kote družbe, med najbolj spregledane in najbolj neslišane ljudi. Zna videti onkraj uradnih dokumentov in birokratskih odločb in se boriti za tiste, ki ne znajo ali ne zmorejo več. Velikokrat pove, da delajo to, kar bi morala država.

Med epidemijo covida-19 poudarja otrokove pravice, ki so bile še posebej med zaprtjem šol okrnjene. Po njenih besedah je šola za otroke tudi prostor umika, kamor se zatečejo pred vsem hudim, kar jih čaka doma, nekateri tudi pred nasiljem.

Poslušalci Vala 202 so prek celega leta izbirali izjemne posameznike, ki so jih navdihovali s svojimi znanstvenimi in športnimi dosežki, humanitarnostjo in ustvarjalnostjo. Odločitev, kdo bo postal ime leta 2021, pa je bila v rokah 12 finalistov, ki so ime leta izbrali med seboj z glasovanjem.

Ostali finalisti so bili predsednik društva Duh časa Matjaž Ugovšek, dramska in filmska igralka Mia Skrbinac, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic, slikar z usti Vojko Gašperut, direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, kolesar Tadej Pogačar, športna plezalka Janja Garnbret, humanitarka in smučarska vaditeljica Ana Tasič, pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič, onkolog Gregor Serša in prostovoljni gasilec Gregor Lampelj.

Za ime leta 2020 je bil izbran poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, za ime leta 2019 pa študent in prostovoljec Tadej Kobal.