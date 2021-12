Dan samostojnosti in enotnosti bodo danes obeležili z več slovesnostmi, ob 19. uri pa bo v parlamentu slavnostna seja DZ, na kateri bo slavnostni govornik predsednik DZ Igor Zorčič. Še prej, ob 18.30 uri, bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v stolni cerkvi sv. Nikolaja daroval mašo domovino.

Osrednja državna slovesnost, katere avtorji so scenarist Igor Pirkovič, odrski režiser Roman Končar in glasbeni režiser Patrik Greblo, se bo začela ob 20. uri v ljubljanskem Cankarjevem domu, slavnostni govornik bo premier Janez Janša.

Iz protesta do politike sedanje vlade se proslave ne bo udeležil nekdanji predsednik republike Milan Kučan, prav tako so svojo prisotnost odpovedali tudi poslanci LMŠ in Levice.