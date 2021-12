Mobilnost po jugoslovansko: Naša preteklost v tovarnah, verzih in filmskih kadrih

Kragujevška tovarna Zavodi Crvena zastava je bila ena od pomembnejših jugoslovanskih avtomobilskih fabrik. Pred razpadom je zaposlovala več kot 50.000 ljudi, sestavne dele pa je proizvajalo več kot 200 kooperantov iz vse države. Zastava 750, potem 101 in nazadnje Yugo 45 so zaznamovali obdobje trajanja države, danes pa predstavljajo premično ostalino teh časov. Pogled skozi zgodbe teh različnih avtov, katerih usode so se premeščale od upanja in mita ter občudovanja do posmeha, sramu in zgražanja, nam odpre vidik jugoslovanske preteklosti, ki sicer ostaja skrit.