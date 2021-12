Primitivne sprevrženosti ne gre podcenjevati

Kot v vsakem adventu, v vsakem prednovoletnem času, torej ob zimskem sončnem obratu, me tudi tokrat razne svečke, lučke in ognjemeti opominjajo na staro zgodbo o premagovanju teme in izganjanju zla. Včasih so temu zlu rekli demoni. Danes pa najpomembnejše izmed njih poznamo kot napuh, pohlep, zavist in sovražno maščevalnost.