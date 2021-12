Z baklami pred dom zdravstvene ministrice

Petra Köpping je navajena groženj še iz časov, ko je bila v saški deželni vladi ministrica za integracijo in je leta 2015 v svoj dom sprejela dva begunca. Tudi takrat je bila, kot je zdaj, na njeni mizi kopica pošte, take, ki ji je izražala vso podporo in občudovanje, ter take s precej manj prijetno vsebino. Le da zdaj pred njeno pisarno v Dresdnu stojita policista. Odkar so se protestniki, ki nasprotujejo protikoronskim ukrepom, z baklami zbrali pred njeno hišo in ji grozili pred njenim pragom, so se zganile tudi saške varnostne oblasti in ji zagotovile policijsko varstvo. Političarka iz vrst nemških socialnih demokratov je namreč zdaj deželna ministrica za zdravstvo in kot pravi sama, tarča bolj ali manj istih ljudi kot pred šestimi leti. Skrajni desničarji, ki so jo napadali tedaj, tvorijo tudi nasilno jedro protikoronskih protestnikov danes. Petra Köpping sicer razume, da to niso vsi, ki nasprotujejo ukrepom za zajezitev epidemije. Razume strahove in skrbi ljudi, ki dvomijo o uspehu cepiv ali njihovi varnosti, kot tudi to, da si ljudje z vzhoda Nemčije, kjer je država v času NDR vse nadzorovala in odrejala, danes ne pustijo vzeti svobode odločanja o sebi in svojem početju. Takim skuša priti naproti z argumenti znanosti. Toda tisti, ki so z baklami vpili pred njeno hišo, niso iz teh logov. Gluhi so za kakršnekoli argumente. »Ti hočejo preprosto zrušiti cel sistem, državo, demokracijo,« pravi Köppingova. Na Saškem je sicer cepljenih 59 odstotkov prebivalcev, kar je daleč najslabša precepljenost med vsemi nemškimi deželami. V Bremnu je denimo z obema odmerkoma cepljenih več kot 82 odstotkov prebivalcev, povprečje v Nemčiji je nekaj več kot 70 odstotkov. To se pozna tudi pri zasedenosti bolnišnic in številu umrlih s covidom. Na Saškem, v deželi z nekaj več kot štirimi milijoni prebivalcev, je v zadnjem tednu boj s covidom v povprečju izgubilo 84 pacientov na dan.