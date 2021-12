Goran Vojnović: Predsednik vlade v kaselcu

Pa ne moreš da verjameš! Meni, Marku Đorđiću, piše predsednik vlade. Direkt v kaselc se mi je model ubacil! Piše REPUBLIKA SLOVENIJA PREDSEDNIK VLADE. In piše Marko Đorđić. In piše Rusjanov trg 9, 1000 Ljubljana. Jaz sem mislil, da samo Unicef pa redarstvo poznata moj naslov in mi pišeta pisma, a potem ti uleti še predsednik. Da še njemu kaj nakažem. Valda. Ker zakaj bi mi model drugače pisal. Hoče še on, da mu uplatim par evrića na tekoči račun. Ni druge. V kaselc razen položnic pa reklam že sto let nič ne uletava, a zakaj bi se predsednik reklamiral. Kaj njemu rabi reklama, če je predsednik!