Prevarana ljubiteljica zvezd in matematike

Konec novembra je avstrijska pisateljica in Nobelova nagrajenka za literaturo Elfriede Jelinek za nemški časopis Die Zeit dejala, da je »najhujše, kar si lahko predstavlja, to, da človeku, ki se utaplja, najprej ponudiš roko, nato pa mu jo v zadnjem trenutku odtegneš«. Njena izjava se nanaša na Ameno Karimyan, ki je na avstrijskem veleposlaništvu v Islamabadu hotela prevzeti obljubljen ji vizum, pa so ji ga v zadnjem trenutku odrekli. Karimyanova iz Herata v Afganistanu ljubi zvezde in matematiko; 25-letna astronomka (edina v Afganistanu) je študirala tehnične vede in ustanovila klub Kayhana – mali univerzum. Skupaj s svojimi kolegi je hodila po šolah in otrokom s pomočjo modelov, ki so jih izdelali sami, razlagala, kako se planeti gibljejo okoli Sonca in kako je vesolje sploh nastalo. Že pred talibani teorija velikega poka ni bila ravno priljubljena med močno vernimi muslimani, pod talibani pa velja za bogokletno. Tudi zato se je v začetku avgusta, ko so si talibani podrejali mesto za mestom, vabilo avstrijske akademije znanosti zdelo kot odrešitev. Tri mesece raziskovanja, izmenjave mnenj in sodelovanja, je pisalo v njem. In zagotovilo, da bo to dovolj za vizum, ki ga bodo v potni list odtisnili na avstrijskem veleposlaništvu v Islamabadu. Ko je v drugem poskusu Karimyanova le uspela zapustiti Afganistan in je prvič opravila pogovor na ambasadi v Pakistanu, so ji še rekli, da za odobritev vizuma potrebujejo le več časa. Drugič pa so ji že v čakalnici potisnili v roke odgovor, da je njena vloga zavrnjena, saj obstaja »nevarnost, da bi v Avstriji ostala dlje kot tri mesece«. Amena Karimyan, ki jo je britanski BBC nedavno uvrstil med 100 najbolj navdihujočih žensk na svetu, je tako še vedno v Islamabadu, kjer ji pri najnujnejšem za preživetje pomagajo prostovoljni prispevki, ki jih zanjo zbira Evelyn Schalk, novinarka in pisateljica iz Gradca. Zdaj Karimyanova in njeni prijatelji vse upe polagajo v to, da bo doktorski študij, ki ga astronomki ponuja graška univerza, morda vendarle prepričal avstrijske oblasti, da Ameno Karimyan spustijo v državo.