Hudo pomanjkanje Božičkov

Roisin O'Neill je v zadnjih tednih pred božičem opravila koristno delo. Upraviteljica spletne skupnosti, kot bi lahko prevedli njen naziv community manager, dela pri spletni platformi Nextdoors, ki spodbuja povezovanje lokalnih skupnosti in sodelovanje med sosedi že v 11 državah, med drugim tudi v Veliki Britaniji. Četudi si platforma včasih prisluži kakšno kritiko, da pridobljeni podatki, ime in naslov uporabnika aplikacije, ki so sicer na vpogled le sosedom, služijo še kakšnemu komercialnemu namenu, je tokrat nesporno, da so opravili dobro delo za skupnost. Roisin O’Neill je namreč skupaj s svojimi sodelavci organizirala tečaje za bodoče Božičke, na katerih so vadili, s kakšnim tonom se izgovori »ho, ho, ho«, se naučili imen vseh svojih severnih jelenov, pa tudi tega, kako se je treba naličiti, obleči in s katerimi besedami pozdraviti otroke, ki jim zaupajo svoje božične želje. V Londonu, Manchestru, pa tudi v Walesu in na Škotskem so v teh tednih tako izobrazili do 100 prostovoljnih bodočih Božičkov, ki jih sicer letos v Veliki Britaniji močno primanjkuje. Tudi tistih »profesionalnih«, ki v trgovskih središčih berejo pravljice in delijo darila na prireditvah ter šolah in še kje. Taki lahko letos zaslužijo celo do 800 funtov (okoli 934 evrov) na dan, kar je trikrat več, kot so zaslužili prejšnja leta. Med oglasi na spletni strani Indeed, kjer med drugim iščejo tudi ljudi za priložnostna dela, je na stotine takih, ki iščejo prav Božičke. Deloma je pomanjkanje mogoče razložiti s tem, da v Veliki Britaniji po brexitu tako ali tako primanjkuje nekaterih profilov, še posebej »sezonskih«, ker se večina raje odloči za redno zaposlitev, saj je tudi na tem področju dovolj povpraševanja. Drugi razlog pa je epidemija. V Božičke so se namreč največkrat oblekli starejši možje, ti pa so v časih, ko razsaja različica novega koronavirusa omikron, raje previdno doma.