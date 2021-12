»Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije pravkar prejeli Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-823-21-12, s katerim je do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje drugega do četrtega odstavka 49.a člena in drugega do petega odstavka 49.b člena zakona o organiziranosti in delu v Policiji. Ustavno sodišče je prav tako do končne odločitve zadržalo izvrševanje 42. člena novele zakona o organiziranosti in delu v policiji in vseh sklepov o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi,« so v sindikatu policistov zapisali na Facebooku.

SPS je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki med drugim določajo imenovanje vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorjev policijskih uprav in načelnikov policijskih postaj.

SPS: Zakon bi omogočal kadrovske čistke V sindikatu menijo, da omenjena člena zakona omogočata tako imenovane kadrovske čistke oziroma »na široko odpirata vrata posegom politike in drugim interesnim skupinam v sam ustroj policije«. Zato so med drugim predlagali začasno zadržanje izvajanje teh členov zakona, saj ocenjujejo, da bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem izpodbijanih členov, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve ustavnega sodišča njihovo izvrševanje zadrži. Ob tem v sindikatu opozarjajo, da se vodje na položajih v policiji že srečujejo z neposrednimi in težko popravljivimi posledicami, ki jih prinašajo sklepi o prenehanju položaja ter izvedba posebnega izbirnega postopka.