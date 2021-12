Vlada je že v sredo sprejela sklep, da je z današnjim dnem v trgovinah dovoljena le ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine. Prav tako morajo od danes v karanteno ob visoko tveganem stiku vsi, razen cepljeni s poživitvenim odmerkom.

Od jutri dalje bodo uporabniki storitev, ki niso cepljeni ali prebolevniki, pogoj PCT izpolnjevali z dokazilom o negativnem PCR-testu, ki ni starejši od 48 ur, ali hitrim antigenskim testom, ki ni starejši od 24 ur. Število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah je omejeno na 750 oseb. V veljavi za vse prireditve ostaja pogoj PCT in organizacija dogodka v sedečem režimu. Nastopajoči na vajah kulturnih prireditev bodo oproščeni nošenja mask.

Vlada je danes sklenila tudi, da se 24., 25., 31. decembra in 1. januarja dovoli zasebna srečanja, s to omejitvijo, da gre za osebe iz največ treh gospodinjstev. Priporočeno je, da se vse osebe, starejše od 6 let, pred dogodkom samotestirajo.

Vlada je ob tem sklenila tudi, da bodo v noči na 1. januar gostinski obrati lahko ponujali daljše oziroma silvestrske večerje. Postrežba in obratovanje to noč ne bosta omejena z odlokom, bodo pa gostje morali imeti največ 12 ur star hitri ali PCR-test. Vlada pa je sprejela tudi, da silvestrovanj na prostem ne bo.

»Silvestrovanj na prostem ne bo iz enakega razloga, kot je onemogočena strežba hrane in pijače v okviru sejmov na prostem. Te žal izjemno težko nadzorujemo in v času širjenja omikrona si povečanih tveganj za zdravje ljudi ne moremo privoščiti,« je pojasnila Polona Rifelj.