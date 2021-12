V sklopu predsedovanja, ki se je začelo 1. julija, končalo pa se bo 31. decembra, je v Sloveniji potekalo 219 dogodkov, od tega polovica v fizični obliki. Med dogodki, ki so potekali fizično v Sloveniji, jih je tudi 32 z ministrsko udeležbo, je na današnji novinarski konferenci o dosežkih predsedovanja povedal zunanji minister Anže Logar.

V času predsedovanja je Slovenija vodila 1413 sestankov delovnih skupin Sveta EU in predsedovala 42 ministrskim zasedanjem te institucije. Poleg tega je vodila še štiri ministrska srečanja zunaj teh okvirov.

»V okviru zakonodajnega postopka smo izvedli 49 političnih in 155 tehničnih trialogov,« je pojasnil Logar. V tako imenovanih trialogih oziroma pogajanjih med Svetom EU, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom je slovenskemu predsedstvu uspelo poiskati soglasje pri 20 zakonodajnih aktih. Najdaljši sestanek v okviru trialogov je trajal devet ur, pri enem od dosjejev pa je okviru istega trialoga potekalo 17 sestankov, je povedal minister.

Od leta 2017 do 1. decembra so po preliminarnih pregledih porabe za projekt predsedovanja porabili 49,4 milijona evrov. V projektni nalogi je bilo predvidenih 80 milijonov, kar pomeni, da so do začetka decembra porabili 61,5 odstotka proračuna. Z vsemi prejetimi računi, stroški in predvidenimi stroški do zaključka projekta konec marca pa naj bi ti stroški znašali 64 milijonov evrov. Stroški drugega predsedovanj bodo tako približno na ravni prvega, ki je potekalo leta 2008.