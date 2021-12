Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se po znižanju v prejšnjem četrtletju znova povišale, za 3,3 odstotka. Cene novih stanovanj so se zvišale za 4,3 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš po opaznem padcu v drugem četrtletju znova zvišale, za 0,6 odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (rabljenih stanovanj in hiš skupaj) so se na ravni celotne Slovenije v letošnjem tretjem četrtletju na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 2,7 odstotka. Malenkost bolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj kot rabljenih družinskih hiš.

Rabljena stanovanja so se glede na drugo četrtletje najizraziteje podražila v Ljubljani in v preostali Sloveniji, čemur so sledila rabljena stanovanja v Mariboru.

Na letni ravni so bile cene stanovanjskih nepremičnin v tretjem četrtletju v povprečju višje za 12,9 odstotka, kar je največ po prvem četrtletju 2008, ko so se cene zvišale za 11,8 odstotka. Najizraziteje so se zvišale cene novih stanovanj, in sicer za 17,9 odstotka. Sledile so cene rabljenih stanovanj, rabljenih družinskih hiš in novih družinskih hiš.