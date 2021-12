Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je izpostavil, da jih povezava tako imenovane Koalicije ustavnega loka (KUL) v tem trenutku »omejuje«. »So stranke v KUL, s katerimi bi želeli sodelovati, in so stranke tudi v KUL, s katerimi verjetno ne bomo našli skupnega jezika,« je pojasnil. Ker je odločitev v rokah strankarskih organov in lokalnih odborov, ne zapirajo nobenih možnosti. Kljub temu je posredno namignil, da si ne predstavlja sodelovanja z Levico, SAB in LMŠ, da pa so si najbližje v tem trenutku z nepovezanimi poslanci in SD.

Do KUL sicer ostaja zadržan, saj napovedujejo sodelovanje »po volitvah«, medtem ko je sredin poziv predsednice SD Tanje Fajon k sodelovanju med strankami v nasprotju s podpisom dogovora v KUL. Poudaril je, da spodbuja pogovor med strankami, so pa pri tem po njegovem mnenju ključnega pomena »detajli«.

Po opravljenih razgovorih bo pripravil tudi poročilo za sejo izvršnega odbora in svet stranke. »Tam bomo razpravljali o možnih povezovanjih in sodelovanjih, do takrat pa velja seveda sklep stranke, da gremo na volitve samostojno in da bi se po volitvah seveda dogovarjali za sodelovanje z drugimi strankami. Lahko pride tudi prej do tega sodelovanja, ampak morajo o tem odločati organi strank,« je povedal.