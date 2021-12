Do spora je prišlo okoli dopolnila predloga, ki bi med ukrepe za pomoč ranljivim skupinam in pravno podlago za sprejemanje odlokov za zajezevanje epidemije covid-19 vnesel še pravno podlago za dvig najvišjih zdravniških plač za 6 plačnih razredov. Opozicijske stranke so uvrstitvi dopolnila nasprotovale, na številna neskladja dopolnil s poslovnikom državnega zbora je opozorila tudi predstavnica zakonodajno-pravne službe, a predsednik odbora za finance in član poslanske skupine DeSUS Robert Polnar, ki je bil že pred časom iz stranke izključen, je sklenil drugače. Povedal je, da je v preteklosti vsa dopolnila, ki niso bila v skladu s poslovnikom državnega zbora, zavrnil. »Danes pa sem se odločil, da bom vsa dopolnila, čeprav jih 75 odstotkov ni v skladu s poslovnikom, sprejel v obravnavo.« Odstopanje od svoje dosedanje prakse je utemeljil z vsebino zakona, ki zajema številna področja. Dodal je še, da je on tisti, ki interpretira poslovnik.

Tudi če bo koaliciji PKP 10 ob podpori poslancev DeSUS, SNS in poslancev narodnosti uspelo sprejeti v državnem zboru, pa za zdaj kaže, da bi zakon v nadaljevanju romal na presojo še na ustavno sodišče. Nad dvigom plačnega stropa izključno za zdravnike in zobozdravnike so medtem ogorčeni tudi v Svizu in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja.

Mesec: Pred 30 leti je bila ta ustava sprejeta, 30 let kasneje nam to ustavo sestreljujejo Zaradi Polnarjeve odločitve je v opoziciji završalo, predsedujočega pa so opozorili tudi, da njegova odločitev pomeni demontažo pravne države in da pri tej ne mislijo sodelovati. Sledila je obstrukcija oziroma odhod poslancev LMŠ, SD, SAB in Levice s seje odbora. »Predsednik odbora za finance je prvič v zgodovini Slovenije priznal, da je 75 odstotkov amandmajev, vloženih s strani koalicije, nedopustnih, neprimernih in niso v nobeni povezavi s covid krizo, za kar naj bi bili namenjeni PKP-ji,« je v izjavi po odhodu z odbora povedala Andreja Zabret (LMŠ). Polnarju je očitala tudi, da je v preteklosti zavračal amandmaje opozicije, »danes pa dal koaliciji prosto pot, da izglasuje, karkoli si želi«. Zabretova je dodala, da se spremembe plačnega sistema ne morejo urejati s PKP 10, ampak sistemsko in v soglasju s sindikati. »Gre za kupovanje miru pred volitvami, tudi za ceno rušenja javnega zdravstva. Zato v LMŠ nikakor pri tem ne bomo sodelovali.« »Danes je vladna koalicija s podporniki in predsedujočim zavestno negirala ustavo, zakonodajo in poslovnik,« je bil oster poslanec SD Matjaž Han, ki je bil zgrožen, da se je to zgodilo 30 let po odločitvi za demokratično Slovenijo. »Temelj Slovenije je ustava. Pred 30 leti je bila ta ustava sprejeta, 30 let kasneje nam to ustavo sestreljujejo,« je povedal Luka Mesec (Levica). »To, kar se danes dogaja na odboru za finance, je najnižja točka slovenske države in slovenske državnosti, ker so oblastniki pokazali, da se mirno požvižgajo na to, kar piše v ustavi in kaj pravi zakonodaja.« »Za vladajočo koalicijo ustava očitno ne velja več. Je papir brez pomena, kar je nedopustno,« je bila kritična Alenka Bratušek (SAB). »Gospod Polnar je danes poudaril, da je on kot predsedujoči razlagalec poslovnika. To je res, če obstaja dilema, kaj velja. Danes je jasno povedal, da je 75 odstotkov amandmajev vloženih v nasprotju s poslovnikom. Se pravi, ni nobene dileme, kako bi moral Polnar ravnati.«