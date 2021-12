SID banka bo nov razvojno-spodbujevalni program financiranja občin izvajala tako neposredno kot posredno, torej skupaj z drugimi poslovnimi bankami. Namenjen je občinam in občinskim javnim podjetjem za financiranje projektov s področja infrastrukture, energetske učinkovitosti in okolja. Ročnost kreditov po tem programu je do 25 let, vrednost posameznega financiranega projekta pa do 85 odstotkov vrednosti naložb, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Podoben program financiranja infrastrukturnih projektov občin, za katerega je sredstva prav tako pridobila z zadolžitvijo pri EIB in CEB, je SID banka izvajala že od leta 2016 do letos. Ker se program s koncem letošnjega leta izteka, je sedaj za podobne namene financiranja občin pripravila novega, so pojasnili.