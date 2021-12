Medtem ko se pri nas in v večini evropskih držav ukvarjamo s tretjim, poživitvenim odmerkom, so v Izraelu včeraj začeli cepiti s četrtim odmerkom. Prednost imajo zdravstveno osebje in starejši od 60 let. Glede cepilnih mest pa v Izraelu nimajo zadržkov, cepljenje izvajajo tudi sredi trgovskih centrov, kot je Malcha v Jeruzalemu (na fotografiji). (Foto: Reuters)