Nočni slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju v Madonni di Campiglio je postregel z vsemi prvinami športnega spektakla. Ko se je po štirih urah tekme pred razpletom zdelo, da bo konec srečen, da bo glavni junak Clement Noël dosegel novo prepričljivo zmago, je zdrsnil ter s padcem pridrvel v cilj s sekundno prednostjo. A pri tem storil napako, zgrešil zadnja vratca ter bil diskvalificiran. »Ne vem in ne razumem, kako se mi je lahko primerila tako neumna napaka,« se je nekaj minut po njej pred televizijskimi mikrofoni avstrijske nacionalne televizije tolkel po glavi Clement Noël. Vprašanje je, kako bo zamujena priložnost vplivala na samozavest sicer izjemnega francoskega slalomista. Božičnega francoskega darila je bil najbolj vesel Norvežan Sebastian Foss-Solevaag, ki je za desetinko ugnal Francoza Alexisa Pinturaulta, ta pa za stotinko Šveda Kristofferja Jakobsena.

Slovenska reprezentanca se je na prvi nočni tekmi sezone pokazala v bledi luči. Najboljši slalomist Štefan Hadalin v tej sezoni v svoji paradni disciplini še ni nastopil, za zdaj pa tudi še ni znana njegova vrnitev na bele strmine. Žan Kranjec se v Trentinu, kjer je pred tremi leti s startno številko 77 z enajstim mestom dosegel svojo najvišjo slalomsko uvrstitev, ni znašel. Vodičan je bil s startno številko 35 prepočasen za drugo progo (dosegel je 40. čas), medtem ko je Tijan Marovt odstopil na prvi progi.

Da ima tekma v Madonni di Campiglio svoje specifike, so dokazali alpski smučarji iz kar 14 držav, ki so se uvrstili na drugo progo. Med njimi številni z visokimi startnimi številkami, ki se na mehkejšem snegu v tej sezoni znajdejo precej bolje od slovenske reprezentance. Prve točke v svetovnem pokalu sta denimo osvojila Bolgar Kamen Zlatkov in Japonec Johei Kojama, druge Britanec Laurie Taylor in Španec Joaquim Salarich. Precej zaslug ima pri vsem tudi slovensko znanje. Zlatkova je v preteklosti učil profesionalnih korakov pokojni Drago Grubelnik, za v sredo osmega Kojamo pa po novem skrbi Dušan Blažič.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo še v letošnjem koledarskem letu nadaljeval v hitrih disciplinah. V torek, 28. decembra, bo v Bormiu smuk, dan in dva kasneje pa bosta v Italiji še dva superveleslaloma. Drugi bo nadomeščal odpadlega v Lake Louisu.