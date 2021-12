Libijske predsedniške volitve, ki bi morale potekati jutri in bi bile sploh prve v zgodovini države, so očitno preložene. Pristojni libijski parlamentarni odbor je po preučitvi tehničnih, pravnih in varnostnih poročil sporočil, da jih v petek ne bo mogoče izpeljati, razlogov pa ni navedel. Osrednja volilna komisija (HNEC) je predlagala, da se preložijo na 24. januar, v sporočilu za javnost pa kot razlog navedla dejstvo, da v volilni zakonodaji ni dovolj opredeljena vloga sodišč pri pritožbah, kar da ustvarja nevarno tveganje za uspeh volilnega postopka.

Tudi sicer v Libiji nimajo izdelanega volilnega pravnega okvira. Tako so denimo v zadnjih mesecih nekatere kandidate, kot je Gadafijev sin Seif Al Islam, najprej izločili iz tekme, potem pa jim spet dovolili kandidirati. Volitve naj bi ovirale tudi delitev države na zahodni in vzhodni del, prisotnost več tisoč tujih plačancev in aktivnost različnih drugih oboroženih skupin, ki zlasti zdaj, pred volitvami, rade kažejo svoje mišice. Še v torek jih je več prišlo v predmestja Tripolisa.

Gadafijev sin proti Haftarju

Tudi na Zahodu upajo, da bodo predsedniške in zatem parlamentarne volitve, oboje pod okriljem Združenih narodov, končale desetletno obdobje delitev države in nestabilnosti. Libija je v svetu pomembna zaradi nafte, za Evropo pa tudi zaradi tranzita migrantov.

Po padcu Moamerja Gadafija leta 2011 so državi zavladale milice, od leta 2014 pa so pomemben dejavnik pučisti generala Kalife Haftarja, ki je eden od predsedniških kandidatov, na vzhodu Libije. Predsedniške volitve sicer poskušajo izpeljati že od leta 2018, a so bile večkrat prestavljene.

Vseh predsedniških kandidatov, uradnega seznama sicer še ni, je okoli sto. Gadafijev sin Seif je med favoriti. Mnogi Libijci so premladi, da bi se spomnili brutalnega režima njegovega očeta, nekateri starejši pa cenijo stabilnost njegovega obdobja, v katerem je imel proti koncu Seif pomembno vlogo. Predvsem so Seifovi privrženci prepričani, da bi bila libijsko gospodarstvo in infrastruktura veliko boljša, če leta 2011 ne bi bilo upora, ki so ga podprle zahodne države. Haaško mednarodno kazensko sodišče medtem je sestavilo obtožnico proti Seifu zaradi mučenja in ubijanja civilistov leta 2011. Po vstaji je pristal v zaporu v mestu Zintan do leta 2017, ko so ga izpustili.

Zelo pomemben kandidat je tudi 78-letni Haftar, vladar osrednjega in vzhodnega dela Libije. Tudi on je obtožen vojnih zločinov. Leta 2014 je začel državljansko vojno, da bi zavladal vsej Libiji. Še leta 2019 se je zdelo, da bo cilj dosegel z osvojitvijo Tripolisa, a sta mu to preprečili znamenita milica iz Misrate in pa Turčija, ki je na pomoč zakoniti vladi v Tripolisu poslala svoje turkmenske plačance iz Sirije.

Oktobra 2020 je po posredovanju Združenih narodov prišlo do premirja in januarja letos do ustanovitve vlade narodne enotnosti, ki mora kot ključni del narodne sprave izpeljati predsedniške in parlamentarne volitve. Vendar najbrž Haftar ne bi priznal poraza, v preteklosti je že večkrat preprečil narodno spravo, vprašanje je tudi, ali bo na ozemlju, ki ga nadzoruje, dovolil poštene volitve.

Pomemben predsedniški kandidat je še 63-letni začasni premier Abdul Hamid Dbeibeh, ki je v Gadafijevem času vodil največje libijsko gradbeno podjetje.