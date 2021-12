Mufti ogorčen nad Orbanovimi izjavami

Povrhu je Orban razburil še z oceno, da so možnosti širitve EU na zahodni Balkan slabe, Evropa pa ne ve, kako bi integrirala dva milijona muslimanov iz BiH. Oster odziv na to izjavo je prišel od velikega muftija BiH Huseina Kavazovića, ki jo je označil za škandalozno. »Če bodo ksenofobne in rasistične ideologije postale temelj politik bolj združene Evrope ali posameznih članic, nas to vodi v ne tako oddaljeno preteklost, ko se je evropsko enotnost poskušalo zgraditi na podobnih fašističnih, nacističnih, nasilnih in genocidnih ideologijah, ki so pripeljale do holokavsta in drugih grozodejstev,« je sporočil Kavazović.